Zero minuti giocati nelle prime due gare di campionato per Adrien Tameze, arrivato in estate dall’Hellas Verona

Adrien Tameze non ha ancora trovato spazio in questo campionato. Arrivato in estate dall’Hellas Verona, il centrocampista camerunense è stato uno dei migliori durante le amichevoli precampionato. Juric lo ha subito inserito contro Modena, Lens, Reims e FeralpiSalò, gare in cui il classe ’94 ha dimostrato di essersi ben collocato negli schemi dell’allenatore. Allenatore con cui aveva già avuto occasione di lavorare in gialloblù e di cui, di conseguenza, conosce a memoria schemi e tatticismi. Ma nei primi 180 minuti della nuova stagione Tameze non ha ancora avuto occasione di scendere in campo. Col Genoa, considerate le difficoltà dei granata e la necessità di cambiare qualcosa, potrebbe essere la novità.

Juric gli ha preferito Linetty

Tameze aveva dato buone impressioni durante il ritiro di Pinzolo e aveva garantito tanta sicurezza e un’ottima gestione del pallone durante le sue prime uscite con la maglia granata. In Serie A, però, Juric non lo ha ancora preso in considerazione, preferendogli il polacco Linetty come alternativa a gara in corso. “In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’. So quello che ci può dare, ma si deve mettere a posto”, aveva detto l’allenatore al termine della gara contro il Cagliari. Ecco spiegato dunque il motivo delle due panchine consecutive: il numero 61 non sarebbe in condizione e necessiterebbe di ritrovare la miglior forma fisica per potersi giocare le sue chance. Intanto il Torino non convince, visto il pareggio contro gli uomini di Ranieri e la brutta sconfitta di San Siro. Juric sta valutando le possibili soluzioni per invertire la rotta il prima possibile. Ecco perché nella sfida contro il Genoa potrebbe cambiare qualcosa e dare un’occasione all’ex Verona.