Contro il Cagliari, Ivan Juric ha preferito Linetty al nuovo acquisto Tameze: “Sta patendo, deve stare attento a come vive”

Contro il Cagliari, nella prima partita di campionato, Adrien Tameze a sorpresa non ha trovato spazio. Al minuto numero 68, Ivan Juric al posto di Samuele Ricci ha fatto entrare Karol Linetty. Dopodiché in conferenza stampa ha spiegato la scelta e le sue sono state parole pesanti. La scelta infatti è dovuta allo scarso stato di forma del giocatore, che a quanto pare ha cattive abitudini fuori dal campo. L’allenatore croato ha detto: “In ritiro Adrien è arrivato in condizioni non buone, deve lavorare tanto e stare molto attento a come vive per tornare il Tameze che volevamo. Sta patendo un po’, so quello che ci può dare, ma si deve mettere a posto”. L’ex Verona è stata una precisa richiesta di Juric per rinforzare il centrocampo, ma sicuramente il tecnico si aspettava di trovarlo in condizioni migliori.

L’arrivo a Pinzolo e la presentazione

Juric aveva commentato così il suo arrivo: “Tameze è una grande persona, per questo lo volevo. Abbiamo bisogno di persone così, lui può fare tutto, a Verona ha fatto anche la punta centrale e ha fatto gol”. Vagnati invece, durante la presentazione, ha detto: “Tameze è un giocatore intelligente e da Toro. Non ha fatto tre campionati al Verona da titolare per caso”. Tutti sanno quello che può dare al Toro, ma adesso la missione è quella di mettersi a posto.