Dopo l’accordo tra le due società e le visite mediche effettuate dal giocatore, è ufficiale il trasferimento di Verdi al Como

Simone Verdi è un nuovo giocatore del Como. Per il trequartista si aprono dunque le porte della Serie B, dopo una stagione in prestito all’Hellas Verona in cui ha realizzato 5 gol in 23 gare. A dare l’ufficialità è stata per prima la Lega Serie B, che ha annunciato il trasferimento del 31enne sul proprio sito web.

Il comunicato del club

“Il Torino Football Club comunica di aver ceduto al Como 1907, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Simone Verdi. Tutto il Torino saluta con affetto Simone e gli augura le migliori soddisfazioni nel proseguimento della sua carriera”.