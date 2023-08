Ecco dove vedere Milan-Torino in streaming e in TV: il calcio d’inizio è in programma il 26 agosto alle ore 20:45

Torna in campo il Torino, che dopo il pareggio interno contro il Cagliari alla prima giornata di campionato affronterà il Milan di Stefano Pioli in un San Siro gremito di tifosi rossoneri e ospiti. Una sfida difficile per i granata, che i fan non presenti allo stadio potranno vedere sia su Sky che su DAZN. In entrambi i casi bisogna avere un abbonamento, collegando poi il proprio profilo a una smart TV, a uno smartphone, a un tablet o anche a un computer portatile. L’app di DAZN su smart TV e console di gioco. È inoltre possibile scaricarla sui dispositivi mobili e computer oltre ad Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast e TIMVISION BOX.