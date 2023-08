Milan-Torino varrà la seconda giornata di campionato per i granata: ecco chi sono gli ex delle due squadre

-2 a Milan-Torino, una sfida che può già significare tanto per i granata. Dopo il pareggio contro il Cagliari, infatti, sarebbe molto utile una vittoria alla squadra di Juric, ma non sarà semplice. Di fronte ci saranno infatti i rossoneri allenati da Stefano Pioli, reduci da una vittoria a Bologna e carichi di entusiasmo. Sarà una sfida che farà emergere tanti ricordi ai giocatori in campo, vista la quantità di ex.

Gli ex Milan ora nel Torino

Sono addirittura 4 gli ex Milan presenti nella rosa granata. Possiamo partire da Rodriguez, attuale capitano del Toro arrivato in Lombardia con grande hype durante la sessione di acquisti condotta da Fassone e Mirabelli e ritenuto flop subito dopo poco tempo. Chi ha fatto male in rossonero è anche Pietro Pellegri. Solo 6 partite e nessun gol per il classe 2001, prima di essere acquistato proprio dai granata. Un altro giocatore che non ha lasciato il segno è Simone Verdi. Il trequartista è cresciuto nella Primavera rossonera, esordendo nella stagione 2009/10 in Coppa Italia. Da lì, una serie di prestiti, fino a lasciare definitivamente il club. Infine, anche Raoul Bellanova è cresciuto calcisticamente a Milanello. Diverse stagioni da titolare tra giovanili e Primavera, senza mai però esordire in prima squadra. Alcune panchine in Serie A, prima di passare al Bordeaux.

Gli ex Torino ora nel Milan

L’unico ad aver giocato nel Torino che ora milita nel Milan è Tommaso Pobega. Il centrocampista si è messo in mostra due stagioni fa, in prestito, mettendo a referto 33 presenze arricchite da 4 gol e 3 assist. Difficilmente partirà titolare sabato, ma anche con un ingresso a gara in corso può ritrovare i vecchi compagni di squadra.