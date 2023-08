Dopo la brutta prestazione contro il Cagliari, Vlasic e Ricci andranno alla ricerca del riscatto nella sfida di San Siro contro il Milan

Una brutta prestazione complessiva, quella del Torino contro il Cagliari. Ormai, però, è tempo di lasciare tutto alle spalle e di iniziare a proiettarsi sulla difficile sfida di campionato contro il Milan, che vedrà il Toro presentarsi a San Siro sabato alle 20:45. Contro i rossoneri Juric dovrebbe affidarsi in linea di massima agli stessi undici visti in campo contro i sardi, a eccezione di qualche ballottaggio ancora in corso nella testa del mister. Quasi sicuramente verranno confermati anche Vlasic e Ricci, i più attesi nel match di esordio in campionato e, allo stesso tempo, quelli che hanno deluso maggiormente. 69 minuti in campo per l’ex West Ham, soli due dribbling e nessun tiro verso la porta difesa da Radunovic; stesso minutaggio anche per il centrocampista, che non si è però messo in mostra totalmente in mezzo al campo.

Contro il Milan per il riscatto

Questione di forma fisica sicuramente, o almeno questo è quello che spera l’allenatore. Il croato infatti aveva saltato la preparazione con il resto della formazione del West Ham in Inghilterra, essendo ai margini della rosa. L’ex Empoli, invece, ha subìto dei problemi durante il precampionato, e non ha ancora smaltito del tutto i dolori. Juric ovviamente perdonerà a entrambi la brutta gara giocata contro il Cagliari, ma ha necessità che i due si ritrovino subito. Il Milan, infatti, non è una squadra che perdona, e in campo andrà solamente chi si troverà nelle migliori condizioni. Nonostante questo, però, è molto probabile che sia Vlasic che Ricci possano partire nuovamente dal primo minuto a San Siro, per cercare il riscatto. Lo devono all’allenatore, in primis, e poi anche ai tifosi che tanto li supportano.