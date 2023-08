Il Torino ha ufficializzato Lazaro che, grazie alla sua duttilità, può subito insidiare i due esterni al momento titolari

Un altro acquisto messo a segno e ufficializzato, per il Torino. Dopo l’accordo con l’Inter per il trasferimento a titolo definitivo, le visite mediche e la firma con il club, Valentino Lazaro è – di nuovo – un giocatore del Toro. Decisiva, come nel caso di Vlasic, la volontà del giocatore, che appena presentato ha dichiarato: “La mia emozione è simile a quella di Nikola, non vedo l’ora di iniziare. C’erano anche altre opzioni di mercato ma io volevo il Toro”. Un’ambizione che non può che far piacere al gruppo squadra e in particolare a Ivan Juric, il quale può contare su tanti giocatori che lotteranno in campo per i compagni. E Lazaro, in questo senso e grazie alla sua duttilità, può anche essere un vero e proprio contendente per la titolarità nelle corsie laterali.

Concorrenza in vista sulla fascia?

La presenza di Lazaro, infatti, può garantire una pedina importante in più all’allenatore. Rispetto alla scorsa stagione, quando l’austriaco si è visto molto poco a causa di un infortunio che lo ha tenuto ai box per parecchio tempo, dal primo minuto o a gara in corso l’ex Inter permette un salto di qualità alla formazione. Il nuovo numero 20 può sia giocare a sinistra, insidiando Vojvoda o diventando anche il titolare in attesa di un rinforzo su quella corsia, che a destra, suo ruolo naturale. Qui difficilmente può togliere il posto a Bellanova, su cui la società ha investito molto, ma sicuramente può dargli il cambio a partita in corso, per evitare che l’ex Cagliari termini molto stanco come accaduto nella sfida contro il Cagliari. Intanto, Juric può essere contento: l’arrivo di Lazaro rappresenta un buon colpo per la squadra, infortuni permettendo.