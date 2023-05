Con il gol segnato contro il Monza, Tonny Sanabria ha eguagliato il suo record di gol (11) in un solo campionato

Con il gol segnato nella partita tra Torino e Monza finita in pareggio, Tonny Sanabria ha raggiunto quota 11 gol in campionato. Il numero 9 del Toro ha così eguagliato il suo personale record di reti segnate in una sola stagione. Infatti 11 gol li aveva segnati solamente nella stagione 2015/16 quando giocava allo Sporting Gijon, squadra dove rimase solo per 1 anno prima di trasferirsi al Real Betis. In quella stagione l’attaccante paraguaiano aveva per la prima volta mostrato al mondo le sue doti di bomber trovando il gol 11 volte e fornendo 1 assist in 29 presenze. Dopo quella stagione Sanabria non era più riuscito a raggiungere questi numeri, almeno fino ad oggi: 11 gol e 2 assist in 29 presenze con la maglia granata. Ora al numero 9 dei granata manca solamente un’altra rete per stabilire il suo record personale e ha ancora 4 partite di campionato per riuscirci. Inoltre con quello realizzato contro il Monza, Antonio Sanabria ha raggiunto quota 22 gol in maglia granata. Il Torino è quindi diventata la squadra con cui il paraguaiano ha segnato di più in carriera: superati i 21 gol con la maglia del Real Betis.

Tony Sanabria: la super crescita in questa stagione

Antonio Sanabria sta vivendo un periodo di grande forma, soprattutto in questo 2023: basti pensare che 9 dei suoi 11 gol stagionali sono stati infatti segnati in quest’anno solare. Una crescita veramente esponenziale rispetto al passato. Come spiegarla? Come anche spiegato da Juric dopo Torino-Monza il numero 9 dei granata ultimamente è stato lasciato più libero di giocare come sa, facendo adattare di più gli altri giocatori alle sue caratteristiche. A questo è dovuta la grande svolta che ha coinvolto soprattutto il lato realizzativo di un attaccante completo che è bravo anche ad impostare. Le sue qualità tecniche infatti sono sempre state chiare a tutti, quello che mancava erano i numeri da bomber ma in questa stagione e specialmente nel 2023 il centravanti di Juric è riuscito a migliorare anche dal punto di vista dei gol segnati.