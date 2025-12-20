Infortuni, mercato e pochissime presenze: il Toro ritrova Sazonov in assenza di Coco e Masina

Il Toro, un po’ a sorpresa, ritrova Saba Sazonov. Il centrale georgiano, assente dalle scene da oltre un anno, è stato reinserito in lista e sarà convocato per la sfida di domenica contro il Sassuolo, come annunciato dallo stesso Baroni in conferenza stampa.

“Domani Sazonov sarà di nuovo in lista. Si è sempre allenato, era in uscita ma lo porteremo con noi perché mi sembra giusto“. Alla base della convocazione del classe 2002 c’è senza dubbio l’emergenza difensiva che il Toro sarà costretto ad affrontare nelle prossime settimane. Le partenze di Coco e Masina per la Coppa d’Africa hanno infatti ridotto all’osso il reparto arretrato che, in attesa del mercato di gennaio, può contare soltanto su tre centrali: Ismajli, Maripán e Tameze.

Il reintegro di Sazonov appare quindi come una mossa prevalentemente precauzionale, dettata dalla mancanza di alternative e dalla scarsa profondità dell’organico. Come confermato da Petrachi, l’intenzione è quella di proseguire con la difesa a tre e, numericamente, si è reso necessario aggiungere un altro centrale.

Sazonov fuori da tanto: le sue ultime presenze

In estate la cessione del difensore georgiano al Getafe sembrava ormai a un passo, salvo poi saltare all’ultimo momento. Ora Sazonov torna tra i convocati, anche se il lungo stop solleva inevitabilmente qualche interrogativo sulle sue condizioni.

L’ultima presenza in Serie A risale infatti al 17 agosto 2024, nella prima giornata della scorsa stagione contro il Milan. Una presenza più che simbolica, limitata ai due minuti finali del match.

Prima ancora, bisogna tornare indietro addirittura al 16 marzo 2024, quando giocò sette minuti contro l’Udinese. In tre anni in granata, il centrale ha infatti collezionato appena 350 minuti complessivi, frenato soprattutto dai numerosi e gravi infortuni.

Crociato e menisco: gli infortuni del classe 2002

La rottura del legamento crociato a inizio della passata stagione e il successivo problema al menisco hanno finora compromesso il percorso di Sazonov al Toro, una delle scommesse di mercato firmate Vagnati.

L’unico vero sprazzo di continuità è arrivato lo scorso giugno con l’Under 21 della Georgia, quando è riuscito a disputare due partite intere consecutive: un traguardo che non raggiungeva addirittura dai tempi della Dinamo Mosca, a inizio 2023.