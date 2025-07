Anche Njie e Savva oggi non raggiungeranno Prato allo Stelvio: continueranno ad allenarsi al Filadelfia insieme al difensore

Questo pomeriggio il Torino partirà alla volta di Prato allo Stelvio dove, per due settimane, proseguirà la preparazione. Non tutti i calciatori granata però sono tra i convocati per il ritiro: in tre proseguiranno infatti il lavoro al Filadelfia. Coloro che resteranno in città sono Perr Schuurs, Alieu Njie e Zanos Savva, che devono recuperare dai rispettivi infortuni.

Njie si aggregherà alla squadra nei prossimi giorni

A differenza di Schuurs e Savva, i cui tempi di recupero sono più lunghi e per questo resteranno a Torino per tutto il periodo del ritiro, Njie dovrebbe raggiungere i compagni di squadra a Prato allo Stelvio nei prossimi giorni: l’attaccante svedese ha accusato un problema muscolare al polpaccio che lo sta costringendo a svolgere un programma di lavoro differenziato, ma è vicino al pieno recupero. Una volta tornato a disposizione si aggregherà alla squadra in ritiro.