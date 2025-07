La difesa del Torino, soprattutto sugli esterni, è in emergenza. A sinistra a parte Biraghi c’è solo Masina che può essere una soluzione

Marco Baroni, nuovo allenatore del Torino, ha iniziato a lavorare con i suoi ragazzi. In particolare, nella giornata di ieri, c’è stato il primo allenamento a porte aperte allo Stadio Filadelfia. Una bella accoglienza per lui e per i giocatori. La squadra non è ancora completa e mancano parecchi tasselli per completarla. In tutti i reparti. Ma intanto Baroni lavora con quello che ha e testa i vari interpreti. Uno di questi è anche Adam Masina. Il difensore ormai è diventato un centrale sinistro in un 3-5-2 e non più un esterno a tutta fascia. Ma nel 4-2-3-1 di Baroni le cose cambiano e si incomincia a intravedere qualcosa.

Masina terzino

Nella partitella finale al Filadelfia, Masina è stato provato da terzino sinistro. Un ruolo che può fare al caso suo. Il numero 5 granata può anche giocare al centro, nella posizione di sinistra essendo mancino. Ma Baroni lo ha provato da terzino anche perché adesso a parte Biraghi c’è solo lui. Quindi Masina può essere una soluzione in questa emergenza. Emergenza che va scacciata dal mercato. Borna Sosa non è stato riscattato ed è andato al Crystal Palace. Biraghi invece sì ma serve un’alternativa fresca. Alternativa al momento rappresentata da Masina.

La partenza non è scontata

Masina non è incedibile, ma la sua cessione non è scontata. La sua esperienza può tornare utile nello spogliatoio granata. Nella stagione 2024/2025 era partito da protagonista da titolare nel 3-5-2. Ma poi le cose non stavano andando bene e allora Vanoli è passato al 4-2-3-1 (modulo attuale di Baroni). Lì Masina ha perso il posto da titolare, ma non ha smesso di lavorare e di sostenere il gruppo. Il giocatore aveva anche rifiutato l’offerta brasiliana del Gremio. Lui qui sta bene e non starà di certo a guardare, provando a conquistarsi un posto in caso di permanenza.