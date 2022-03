Secondo il Sottosegretario alla Salute siamo vicini alla riapertura degli stadi al 100%. E il Torino fa più di 15.000 contro l’Inter

Si intravede uno spiraglio di luce in fondo al tunnel. Manca poco al ritorno alla capienza del 100% degli stadi italiani. A confermarlo è il sottosegretario alla Salute Andrea Costa, che si esprime così in merito ai microfoni di Rai Radio 1: “Sicuramente entro fine marzo gli stadi torneranno alla capienza del 100%, ci siamo. Non c’è dubbio che ci sia un innalzamento dei contagi, ma fortunatamente la pressione sui nostri ospedali ha numeri assolutamente sotto controllo. Questo elemento però ci convince ancor di più di quanto sia importante completare il ciclo vaccinale con la dose booster”.

Contro l’Inter record stagionale per il Torino

Un primo segnale di questo cambio di tendenza è stato offerto dalla splendida cornice del Grande Torino, in occasione della sfida di domenica scorsa contro l’Inter. Per la prima volta in stagione è stato superato il muro dei 15.000 spettatori (15.363 totali) con un incasso di 470.824 euro.