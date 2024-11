Sono stati inaugurati quattro nuovi varchi per l’ingresso in Curva Maratona riservati ai gruppi familiari con bambini

Allo stadio Olimpico Grande Torino sono stati inaugurati quattro nuovi varchi di accesso per la Curva Maratona riservati alle famiglie con bambini. I nuovi punti di accesso, realizzati per agevolare l’afflusso nel settore del tifo più caldo dello stadio, si trovano in Piazzale Grande Torino, alla sinistra della Biglietteria Nord e vanno quindi aggiungersi a quelli tradizionali presenti nel controviale di Corso Agnelli.