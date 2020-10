Lo scorso anno Urbano Cairo pagava 54 milioni di euro lordi di stipendi ai suoi giocatori, ora il monte ingaggi del Torino è di 51 milioni di euro

Se il monte ingaggi di una squadra fosse direttamente proporzionale ai risultati, il Torino dovrebbe terminare la stagione all’ottavo posto. Ma in campo non ci vanno gli stipendi, è così che l’Atalanta da anni termina il campionato nelle prime posizioni e ora sogna ancora in grande, pur essendo all’undicesimo posto nella classifica del monte ingaggi della nuova stagione. La Gazzetta dello Sport ha analizzato gli stipendi dei calciatori delle venti squadre, stilando una graduatoria dalla prima all’ultima posizione.

Stipendi Torino: Belotti e Sirigu i più pagati

Come detto, il Torino si trova all’ottavo posto di questa classifica per via dei 51 milioni di euro lordi di stipendio che Urbano Cairo in questa stagione dovrà versare nelle casse dei suoi giocatori. A inizio dello scorso anno il monte ingaggi loro del Torino era superiore all’attuale di 3 milioni di euro, per un totale di 54 milioni. I più pagati della rosa del Torino sono Andrea Belotti e Salvatore Sirigu: entrambi percepiscono uno stipendio lordo di 2 milioni di euro. Un gradino più sotto troviamo, con 1,7 milioni di ingaggio annuo, Armando Izzo (che ad oggi sembra essere fuori dal progetto di Marco Giampaolo), Simone Zaza e Simone Verdi. Tra i nuovi acquisti il più pagato è Ricardo Rodriguez con 1,5 milioni di stipendio. Il meno pagato in assoluto è Erick Ferigra, che percepisce 80.000 euro l’anno, di 150.000 è lo stipendio di Antonio Rosati, di 200.000 quello di Vincenzo Millico, Wilfred Singo e Alessandro Buongiorno.

Torino: stipendi della stagione 2020/2021

Belotti 2

Sirigu 2

Izzo 1,7

Verdi 1,7

Zaza 1,7

Nkoulou 1,5

Rodriguez 1,5

Baselli 1,4

Linetty 1,4

Rincon 1,4

Meité 1,1

Ansaldi 1

Bonazzoli 1

Gojak 0,7

Lukic 0,7

Murru 0,7

Vojvoda 0,7

Lyanco 0,6

Bremer 0,5

Edera 0,4

Milinkovic-Savic 0,4

Ujkani 0,3

Segre 0,22

Buongiorno 0,2

Millico 0,2

Singo 0,2

Rosati 1,5

Ferigra 0,08

Serie A: stipendi delle 20 squadre

1) Juventus 236 milioni

2) Inter 149

3) Roma 112

4) Napoli 105

5) Milan 90

6) Lazio 83

7) Fiorentina 55

8) Torino 51

9) Cagliari 46

10) Bologna 43

11) Atalanta 42,6

12) Genoa 41

13) Sassuolo 35

14) Parma 34

15) Sampdoria 34

16) Benevento 32

17) Udinese 31

18) Verona 24

19) Crotone 23

20) Spezia 22