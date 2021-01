Belotti, la stanchezza si fa sentire: è a secco da cinque giornate

La prestazione di Belotti di ieri sera è stata la dimostrazione di un Gallo stanco a causa delle partite ravvicinate

Andrea Belotti anche nella sfida persa contro il Milan 2 a 0 ha lottato come un leone ma non è bastato. Quella di ieri da parte del Gallo è stata una delle peggiori prestazioni, anche dovuto al fatto che il capitano granata ogni partita spesso ricopre anche il ruolo di difensore, correndo avanti e indietro per tutto il tempo. Adesso le partite ravvicinate in questo inizio 2021 pesano sulle spalle e soprattutto sulle gambe di Belotti che, come la sua squadra, sta vivendo un momento molto difficile e complicato. Per il capitano e leader del Toro inizia a farsi sentire la stanchezza.

Le parole di Giampaolo nei suoi confronti

Marco Giampaolo si è soffermato a parlare di Belotti sia alla vigilia del match contro il Milan sia dopo la partita. Il tecnico abruzzese ha dichiarato che il Gallo è un giocatore molto generoso ma non insostituibile, facendo intendere tra le righe il fatto che Belotti comincia a perdere energie. Come dichiarato prima della trasferta di San Siro dal tecnico il capitano granata, insieme a Rincon, tra i giocatori del Toro è quello con il più alto minutaggio.

Il Gallo non segna da 5 partite

Questo grande dispendio di energie da parte del Gallo influisce anche per quanto riguarda poi la lucidità del numero 9 sotto porta. Infatti Belotti non segna dalla sfida contro la Roma terminata 3 a 1 in favore dei giallorossi. Questa mancanza di gol è dovuta anche alla grande generosità del capitano granata che spesso va a riconquistare palla nella sua metà campo, lotta su ogni pallone e che prende anche tante botte. Infatti Belotti è tra i primi posti nella classifica dei giocatori più “picchiati” in Europa. Adesso toccherà a Giampaolo saper gestire al meglio le energie del suo attaccante. Già martedì c’è la sfida contro il Milan in Coppa Italia.

La prestazione contro il Milan di Belotti

Ieri Belotti ha portato a casa una prestazione deludente e questo deve essere un primo campanello d’allarme per il Toro. Il Gallo è stato spesso impegnato a fare il difensore e ha commesso il fallo su Brahim Diaz che ha procurato il rigore in favore dei rossoneri, che poi è stato realizzato da Kessie. Al 41′ del secondo tempo Belotti ha lasciato il campo per fare spazio a Bonazzoli. Un Gallo scuro in volto ma non poteva che essere così, con il Toro che si trova inguaiato nella zona retrocessione.