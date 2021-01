Il Torino cade a San Siro contro il Milan e dopo due risultati utili incassa la prima sconfitta del 2021: i top e flop

Il Toro perde 2 a 0 contro il Milan capolista che, dopo la sconfitta contro la Juve, rialza la testa contro la squadra di Marco Giampaolo. Toro che inciampa dopo questo inizio del nuovo anno in cui aveva raccolto una vittoria contro il Parma e un pareggio contro l’Hellas Verona. Adesso per Belotti e compagni c’è poco tempo per leccarsi le ferite. I granata torneranno in campo martedì sera, di nuovo a San Siro contro il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Milan-Torino: i top

Il cambio di modulo: si è visto un cambio di atteggiamento da parte del Toro anche agevolato dal passaggio dal 3-5-2 iniziale al ritorno del 4-3-1-2 che ha portato più vitalità alla squadra granata, in grado di creare nella ripresa diverse occasioni.

Il secondo tempo di Singo: sicuramente l’ivoriano è stato tra i migliori per quanto riguarda il Toro. Un ottimo secondo tempo in cui è stato autore di diverse accelerazioni delle sue sulla fascia, riuscendo a creare qualche occasione per il Toro che poi non è mai andata a buon fine anche grazie all’ottima copertura della difesa del Milan.

La parata di Sirigu su Kessie: la partita contro il Milan è stata l’ennesima prova che il portiere sardo è tornato quello di una volta. Nel finale del primo tempo il numero 39 granata è stato autore di una grande parata di piede che ha salvato il Toro dal 3 a 0 in favore della squadra rossonera.

Milan-Torino: i flop

Il primo tempo “da spettatori”: la prima frazione di gioco è stata praticamente regalata al Milan, con un Toro passivo e con la squadra rossonera che ne approfitta portandosi avanti 2 a 0.

La prestazione di Gojak: il giocatore bosniaco schierato dal 1′ minuto è parso inesistente. Il centrocampista granata pare spaesato e sembra non sapere cosa deve fare. Dopo il deludente primo tempo Gojak non rientrerà in campo perché verrà sostituito per far spazio a Linetty.

La carenza del palleggio: come sottolineato anche da mister Giampaolo nel post partita, il Toro non effettua quel passaggio in più che sarebbe fondamentale per portare più giocatori possibili nella metà campo avversaria, per paura di perdere il pallone.