Gojak, altra occasione sprecata: la scommessa di Vagnati è ancora da vincere - Toro.it

Giampaolo contro il Milan ha voluto ridare fiducia a Gojak: il centrocampista non ha però sfruttato l’ennesima chance avuta

Nella partita di ieri del Torino contro il Milan è difficile trovare trovare un migliore in campo tra i granata, ben più semplice indicare chi è stato il peggiore: Amer Gojak. I venti minuti giocati contro il Parma, arricchiti da un gol e da un assist, per il momento restano una bella eccezione della stagione finora deludente del numero 10 che non è riuscito a convincere. Anche ieri a San Siro non ha sfruttato l’occasione che Marco Giampaolo ha voluto concedergli.

Torino: Gojak nullo contro il Milan

Gojak è rimasto in campo solamente un tempo, dove praticamente non ha mai toccato il pallone ed è sembrato quasi nascondersi in alcune circostanze: tanto che nella ripresa a Karol Linetty, che lo ha sostituito, è bastato disputare una prestazione normale, senza particolari squilli, per far vedere al compagno come interpretare il ruolo di mezzala. Fino a questo momento della stagione, il numero 10 granata ha collezionato otto presenze in campionato ma solamente contro il Parma è riuscito a far intravedere quelle che sono le qualità: davvero troppo poco.

Calciomercato Torino: la scommessa per ora non vinta da Vagnati

L’acquisto di Gojak è stato una scommessa estiva di Davide Vagnati che, dopo il no di Gaston Ramirez all’offerta del Torino, ha voluto puntare sul ventitreenne centrocampista della Dinamo Zagabria. Prima di bollare come una scommessa persa quella del dt, è giusto concedere altro tempo al giocatore: il salto dal campionato croato a quello italiano non è semplice, così come non lo è il processo di integrazione in una realtà tanto differente rispetto a quella precedente. Gojak deve però rimboccarsi le maniche: finora non ha dimostrato di meritarsi quel numero 10 che ha voluto stampato sulla propria maglia.