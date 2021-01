Milan e Torino, dopo la sfida di campionato, si rincontreranno domani sera per gli ottavi di finale di Coppa Italia

Milan e Torino ad oggi in Coppa Italia si sono incontrate 23 volte tra casa e trasferta, con un bilancio in favore del club granata. Per il momento sono 8 le vittorie del Toro, 7 quelle in favore del Milan e 8 pareggi. L’ultimo precedente risale al 28 gennaio 2020, quando a San Siro il Milan di Stefano Pioli si impose per 4 a 2 sul Toro allenato da Walter Mazzarri. Il Toro arrivò a quella partita dopo aver perso 0 a 7 contro l’Atalanta allo stadio Grande Torino. Anche quel Milan- Torino era un ottavo di finale. In quell’occasione i rossoneri, dopo essere andati in vantaggio con gol di Bonaventura, subirono una doppietta di Bremer ma nel pieno recupero del secondo tempo Calhanoglu portò il Milan sul 2-2. Poi ai supplementari sempre Calhanoglu portò in vantaggio la squadra milanese e infine Ibrahimovic segnò la rete del 4 a 2 finale.

Il penultimo precedente

Anche la penultima volta che Milan e Torino si incontrarono in Coppa Italia fu a San Siro e, anche in quell’occasione, fu un ottavo di finale. Era il 12 gennaio 2017 e il match terminò 2 a 1 in favore dei rossoneri. Il Toro di Mihajlovic passò in vantaggio con rete di Belotti. I granata, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, tra il 16′ e il 18′ minuto della seconda frazione di gioco subirono 2 gol dal Milan: uno di Kucka e uno di Bonaventura che siglò il 2 a 1 finale, con la squadra rossonera che poi affrontò la Juve.

La sconfitta a San Siro nel 2000

Prima della stagione 2016/2017 l’ultimo incontro di Coppa Italia tra i rossoneri e la squadra granata risale al 23 settembre del 2000. Quando, dopo essersi imposti all’andata allo stadio Delle Alpi per 1 a 3, il Milan di Alberto Zaccheroni vinse 1 a 0 in casa con gol di Stefan Schwoch. Così il Toro, allenato da Luigi Simoni, fu eliminato. Anche in quell’occasione la doppia sfida tra Milan e Toro era un ottavo di finale.