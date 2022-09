Nella notte sono stati affissi alcuni striscioni contro Cairo ma anche al sindaco Lo Russo e al presidente della Regione Piemonte, Cirio

Aprire i cancelli del Filadelfia: è ciò che i tifosi granata e non chiedono da tempo. La piazza si è fatta sentire anche nella notte, con centinaia di piccolo manifesti (ma solo nelle dimensioni) di critica verso il Urbano Cairo ma, soprattutto, contro il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, e il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio: “Two is megl’ che one. Entrambi prostrati al potere editoriale. Vi ricordate di noi solo quando è ora di votare. Stadio, museo, Robaldo, Fila… Ora basta! Fila aperto!” è il contenuto del messaggio che è stato affisso sui cancelli del Filadelfia ma anche allo stadio Olimpico Grande Torino, di fronte a Palazzo Civico e al Palazzo della Regione. Indicazioni chiare, che non lasciano spazio a interpretazioni, ma che invitano invece all’azione anche la politica locale. E poi c’è la questione Robaldo: già negli scorsi mesi erano stati affissi degli striscioni di contestazione ai suoi cancelli, nella notte ne sono comparsi altri a firma del gruppo “Resistenti Granata”. “Vivaio senza campi ma sui giovani banfi” si legge.