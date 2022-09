Le dichiarazioni di Nikola Vlasic sul Torino dal ritiro con la Nazionale croata per le sfide di Nations League

Al via la pausa Nazionali, che vede tanti granata impegnati nel rappresentare il proprio Paese d’origine. Tra questi, Nikola Vlasic, che è intervenuto nella conferenza stampa della sua Croazia in vista della Nations League. “Al Torino? Sta andando benissimo. Tutto funziona. Fisicamente sono a posto, mi sento proprio bene, non ho riscontrato problemi. Mi alleno alla grande, duramente, c’è tanto lavoro da fare ma è utile ed efficace. Rispetto all’Inghilterra c’è una differenza sul piano mentale. Mi sento un altro qua. Fisicamente sto bene ma mentalmente molto meglio. Mi sento di nuovo libero“.

Vlasic: “Al Toro tanta fiducia da parte di tutti”

Continua Vlasic: “Al Toro sono rinato, ho ritrovato la mia libertà. Ciò che conta di più per ogni calciatore è giocare e io in granata ho trovato tantissima fiducia da parte di tutti. Sono contento e non posso lamentarmi di nulla. In rosa ci sono molti giocatori diversi ma tutti di qualità. Solo l’allenatore ogni tanto, avendo più di un top player può riscontrare qualche problema perchè deve fare delle scelte“.