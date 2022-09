Le dichiarazioni di Max Hagmayer, agente di Valentino Lazaro sulla sua avventura al Torino e le sue speranze future

In gol (annullato) nell’ultima sfida contro il Sassuolo, Valentino Lazaro si sta conquistando uno spazio tutto suo alla corte di Ivan Juric. E se l’epilogo sembrerebbe essere felice, il suo sogno è però un altro. A confermarlo Max Hagmayer, agente dell’esterno austriaco, in un’intervista a Radio CRC. “Valentino è molto felice al Torino, ha legato molto con lo spogliatoio. Si trova molto bene, anche se il suo sogno è giocare la Champions League. Guarda serenamente al suo futuro con i granata. Al momento l’importante è che giochi, poi più avanti si vedrà. Il Torino ha iniziato molto bene la stagione, c’è grande entusiasmo. L’obiettivo per una squadra che sta cercando se stessa è di essere nelle prime dieci. Si può anche pensare di stupire, ma già entrare nelle prime dieci sarebbe un grandissimo risultato“, queste le parole di Hagmayer, che fnano presagire intesa, ma allo stesso tempo voglia di alzare l’asticella.