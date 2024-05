Complice il lungo infortunio di Nikola Vlasic, in mezzo al campo per il Torino si libera un posto in più: può essere quello di Tameze

“Gli accertamenti clinici a cui si è sottoposto Nikola Vlasic hanno evidenziato una lesione di alto grado del tendine dell’adduttore lungo di destra”. Notizia peggiore per il giocatore non poteva esserci. Il trequartista croato è costretto così a fermarsi almeno 4/5 settimane, e rischia addirittura di saltare l’Europeo. Quantomeno la notizia è meno negativa per il Torino, la cui stagione è comunque apparentemente finita e conta di riavere il trequartista a pieno regime in vista della preparazione di luglio. Intanto, però, in queste ultime sfide di campionato Ivan Juric può permettersi degli esperimenti tattici per sostituire Vlasic.

Tameze per una mediana più fisica

Esperimenti che, a giudicare da come era iniziata la stagione, non dovrebbero neppure essere chiamati in questo modo. Tra le prove di formazione nella mente dell’allenatore c’è infatti anche quella riguardante l’avanzamento di Adrien Tameze in posizione di centrocampista centrale, con conseguente spostamento di Ricci sotto le punte. Un ruolo che per il centrocampista ex Verona è passato da essere quello base a quasi inedito, dato che per tutta la stagione ha dato il cambio a Djidji come braccetto di destra.

Il modulo non conta

Che sia 3-5-2 o 3-4-1-2 il risultato non cambia: Juric potrebbe presentarsi alle sfide contro Verona, Milan e Atalanta con una mediana formata da Ilic, Ricci e Tameze – data anche l’indisponibilità del buon Gineitis. Un centrocampo dotato di tutte le qualità necessarie come tecnica, fisicità, corsa e grinta, ma che fin qui non ha mai avuto modo di essere visto davvero. Le ultime sfide di questo campionato possono dunque servire per migliorare la loro intesa, in vista anche della prossima stagione. Il futuro allenatore del Torino, intanto, osserva attentamente.