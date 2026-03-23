Manifestazione celebrativa allo stadio Grande Torino in ricordo dello scudetto vinto nel ’76, presenti numerosi ex calciatori

Importante iniziativa dell’associazione ex calciatori granata, volta a ricordare lo scudetto vinto 50 anni fa nella stagione 1975/76.

L’Associazione Ex Calciatori Granata organizzerà un evento per rievocare l’ultimo tricolore granata.

Esattamente a cinquant’anni di distanza quello scudetto verrà ricordato sabato 16 maggio 2026 con una festa allo Stadio Grande Torino. Scenderanno in campo numerosi e famosi calciatori che in passato hanno indossato la maglia granata e scritto pagine memorabili della storia del Torino per disputare una partita da non perdere.

“Tutti i giocatori della squadra che ha vinto lo scudetto saranno presenti per vivere tutti insieme una indimenticabile giornata” assicura Claudio Sala (capitano di quella formazione) e presidente dell’Associazione Ex Calciatori Granata.

La partita sarà il clou dell’evento, che avrà anche diversi altri momenti per celebrare e ricordare lo scudetto vinto nel 1976, che resta uno dei successi più importanti della storia granata.

Il programma completo della manifestazione del 16 maggio verrà comunicato ad aprile, in concomitanza con l’avvio della prevendita dei biglietti per assistere alla celebrazione allo Stadio Grande Torino.

Nel frattempo Torino in trasferta

In concomitanza con l’evento, organizzato difatti esclusivamente dall’associazione sopracitata, il Torino sarà impegnato in trasferta con il penultimo turno di Serie A, a Cagliari. L’associazione farà leva sulle numerose bandiere granata che scenderanno in campo, in un clima di contestazione come quello attuale non è da escludere una maggiore affluenza all’evento, portando il tifo organizzato allo stadio ancor prima del derby contro la Juventus della settimana seguente.