Decimo giorno di allenamenti a Prato allo Stelvio, la sede del ritiro del Torino: fra tre giorni la seconda amichevole del precampionato

Doppia seduta di allenamento oggi a Prato allo Stelvio: la squadra di Baroni sta continuando a preparare la seconda amichevole in programma sabato contro la Cremonese.

La diretta dell’allenamento

Ore 11.30 Finito l’allenamento mattutino: i giocatori rientrano negli spogliatoi

Ore 11.10 Continuano le esercitazioni su angoli e punizioni (battute da Lazaro e Biraghi) mentre in area ci sono Adams, Sanabria, Casadei, Masina, Coco e Pedersen.

Ore 10.40 Nel frattempo i portieri si allenano con il preparatore: tra loro non c’è Milinkovic-Savic. Al momento presenti Paleari, Popa, Donnarumma e Siviero. Nel frattempo nel campo secondario parte atletica per un gruppo di giocatori.

Ore 10.15 Ora in campo ci sono solo un gruppetto di giocatori impegnati in esercitazioni su calci da fermo.

Ore 10.00 La squadra è in palestra in attesa di scendere in campo. C’è Vanja Milinkovic-Savic, ad un passo dal Napoli e pure Walukiewicz, in uscita direzione Sassuolo.