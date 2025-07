Il Torino fa i conti con una situazione preoccupante in difesa. Lazaro provato anche sulla corsia mancina

Il Torino prosegue i lavori a Prato allo Stelvio. Nella sede del ritiro granata, i giocatori si stanno allenando agli ordini di Marco Baroni, che valuta la situazione della squadra. In casa Toro la sirena risuona da tempo. La formazione necessita di interventi sul mercato per rimpolpare alcuni ruoli e trovare giocatori titolari in diverse zone di campo.

Tra queste ci sono le corsie esterne della difesa. La situazione terzini è preoccupante. A destra Valentino Lazaro è il titolare adattato (anche se ieri Baroni lo ha provato a sinistra), visto il suo frequente impiego sulla trequarti. A sinistra, un alone di mistero aleggia sulla squadra granata.

L’esperimento Dembelé

Marco Baroni non è di certo soddisfatto della situazione del suo Torino. Urbano Cairo aveva promesso una rosa pronta al 90% in ritiro ma così non è stato. La squadra ha toppe da piazzare, titolari da trovare e sostituti che aumentino le pedine a disposizione dell’allenatore.

A destra, il titolare sarà Valentino Lazaro. L’austriaco non è nuovo al ruolo, dato che ha già coperto la zona di campo in diverse occasioni. Tuttavia, l’ex Inter è abituato a giocare sulla trequarti, dunque si può parlare di un adattamento al ruolo. L’alternativa a Lazaro è Marcus Pedersen. Il norvegese, sempre con le valigie pronte, sta spingendo in ritiro per convincere l’allenatore. Per esigenza, Baroni sta sperimentando Alì Dembelé nel terzetto dietro la punta. Il tutto, in attesa di Cyril Ngonge.

Emergenza a sinistra

La vera emergenza della difesa del Torino è la corsia di sinistra. La certezza si chiama Cristiano Biraghi. L’ex Fiorentina, riscattato dai granata, è tra i leader della formazione di Baroni. L’attuale alternativa all’esperto difensore è Adam Masina. Il giocatore non sta convincendo sull’esterno e ha messo in mostra diverse lacune.

La soluzione è una: un serio intervento sul mercato. Le voci circolate finora non parlano di lavori in corso su questa zona di campo, uno scenario preoccupante visto l’allarme rosso che riguarda il ruolo di terzino sinistro. Il solo Biraghi non può essere una soluzione per la stagione del Torino, che si avvicina al fischio d’inizio del nuovo campionato con più dubbi che certezze.