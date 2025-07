La squadra granata si allena questa mattina per l’ultima volta in Val Venosta: alle 16 il test con la Cremonese

Allenamento allo SportZentrum prima della seconda e ultima amichevole. Il Toro in campo per la seduta agli ordini di Baroni. Alle 16 la Cremonese chiuderà la prima parte della preparazione.

La diretta dell’allenamento

Ore 10.55 Rifinitura conclusa: alle 16 la partita contro la Cremonese

Ore 10.35 Nel frattempo sul campo secondario Ngonge continua con il suo lavoro personalizzato, in attesa di tornare in gruppo.

Ore 10.28 Si provano ora i calci da fermo, sia le punizioni che i calci d’angolo.

Ore 10.10 Con la pettorina ci sono: Dembélé, Ismajli, Maripan, Mullen. A centrocampo Ilkhan e Tameze, sulla trequarti Cacciamani, Gineitis e Bianay Balcot. In attacco c’è Gabellini. I portieri della squadra con pettorina si alternano.

Ore 10.00 La squadra è in campo per l’allenamento. Prove tattiche ed esercitazioni: la squadra è divisa in due gruppi. In granata ci sono Paleari, Pedersen, Coco, Masina, Biraghi. Ilic e Casadei a centrocampo, Vlasic, Sanabria e Lazaro con Adams che fa la punta. Questa potrebbe essere in parte la formazione anti Cremonese.