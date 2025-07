La sfida di Prato allo Stelvio, seconda amichevole organizzata in Val Venosta, si giocherà oggi alle 16: ecco dove vederla

La gara tra Torino e Cremonese chiuderà il ritiro del Torino in Val Venosta. La squadra granata, dopo il pareggio contro l’Ingolstadt, affronterà il gruppo di Nicola, che poi ritroverà anche in campionato. Torino-Cremonese in diretta streaming sarà trasmessa su Dazn. Chi in possesso di un abbonamento potrà vederla attraverso Smart Tv, tablet e smartphone. Anche Torino Channel trasmetterà la gara ma solo gli abbonati alla prossima stagione potranno accedere, registrandosi e associando il proprio numero di tessera al profilo creato.