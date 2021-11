Con Pobega e Mandragora indisponibili, Kone e Rincon entrano in ballottaggio per il posto a fianco di Lukic contro lo Spezia

Caccia alla continuità aperta per il Torino di Juric. La prossima della lista è lo Spezia, ultimo gradino primo della pausa nazionali. I granata cercheranno quindi di portare a casa il massimo dal match contro l’ultima delle liguri di Serie A. Il tecnico dovrà però fare i conti con uno scoglio ingombrante: l’emergenza a centrocampo. Mandragora è ancora ai box per infortunio, il suo sostituto nelle ultime partite, Pobega, sarà squalificato. E così le possibilità sono tutte per Rincon e Kone, considerato che Linetty sarà di nuovo proposto sulla trequarti al posto di Brekalo.

Toro, un solo posto disponibile per Rincon e Kone

I granata hanno perso due pezzi importanti a centrocampo, l’ultimo per squalifica, e dovranno quindi riadattare chi resta a disposizione per i posti vacanti. Entrano in ballottaggio Rincon e Kone per il posto al fianco di Lukic, entrambi visti in campo per spezzoni ma comunque indietro nelle gerarchie di Juric. Il primo ha infatti avuto poco spazio e potrebbe trasformare questa necessità del Toro in virtù per riconquistare il posto perduto con il cambio in panchina.

Toro, Baselli possibile alternativa sulla trequarti

Kone invece, tenuto in rosa nonostante la numerosa concorrenza, è stato impiegato titolare contro il Napoli, macchiando però la sua prestazione con il rigore causato, che ha consentito ai partenopei di portare a casa i tre punti. Resta quindi vivo il confronto tra i due, entrambi possibili alternative a differenza di Baselli che, con Linetty sulla trequarti assieme a Praet, è considerato un’alternativa in quel settore e quindi potrebbe essere tenuto come riserva da inserire a partita in corso.