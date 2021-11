Il Toro battendo la Sampdoria ha collezionato due vittorie di fila in casa, non succedeva dal luglio del 2020

I granata dopo la sconfitta contro il Milan decisamente amara, anche perché la buona prestazione da parte del Toro non è mancata, hanno battuto la Sampdoria. Una vittoria importante che ha portato una bella boccata d’ossigeno alla squadra di Ivan Juric. Un successo che, senza ombra di dubbio, aiuta a preparare al meglio e soprattutto con il morale alto la sfida contro lo Spezia in programma sabato 6 novembre alle 15 allo stadio Alberto Picco. La vittoria contro i blucerchiati ha permesso ai granata di tornare a collezionare due vittorie di fila in casa contro le due squadre di Genova. Prima il successo 3-2 sul Genoa e poi la vittoria 3-0 contro la squadra guidata da Roberto D’Aversa. Un dato importante, se si considera il fatto che il Toro non vinceva due match consecutivi tra le mura dello stadio Olimpico Grande Torino da molto tempo. L’ultima volta risale al luglio del 2020. Quindi, nello scorso campionato, né Giampaolo né Nicola erano riusciti a festeggiare due volte di fila tra le mura amiche.

Le due vittorie consecutive in casa nel campionato 19/20

Il Toro infatti, nello scorso campionato, non è mai riuscito a vincere due sfide consecutive in casa. L’ultimo precedente, prima delle vittorie contro Genoa e Sampdoria, era stato contro Brescia e sempre contro il Genoa. La vittoria contro la squadra lombarda arrivò l’8 luglio 2020 con i granata che vinsero 3-1. A sbloccare il gol furono i biancoazzurri con Torregrossa. Poi i granata rimontarono grazie a un autogol di Mateju e alle reti di Belotti e Zaza. La vittoria contro il Genoa risale al 16 luglio dello stesso anno, con i granata che si imposero 3-0 sui rossoblù con le reti di Bremer, Lukic e Belotti. Vedremo se il Toro il 22 novembre riuscirà a trovare la terza vittoria di fila in casa contro l’Udinese ma prima bisogna pensare allo Spezia.