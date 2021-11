Il Toro è la squadra che ha commesso più falli in Serie A. E Tommaso Pobega è il giocatore più falloso

Nella classifica per falli commessi tra le squadre di Serie A c’è il Toro in prima posizione. Sono i granata la squadra più fallosa del massimo campionato italiano. Come riportato da Tuttosport, per la squadra guidata da Ivan Juric la media delle punizioni fischiate contro è di 19,27. Non a caso dopo la partita di sabato sera contro la Sampdoria il tecnico dei blucerchiati Roberto D’Aversa, dopo la sconfitta 3-0, si è lamentato proprio dei troppi falli commessi da parte dei granata. Esattamente 19, contro gli 8 da parte dei liguri. E non è nemmeno un caso che il giocatore che ha procurato più punizioni agli avversari in tutta la Serie A è Tommaso Pobega, mentre Sasa Lukic è il terzo giocatore più falloso in A. Poi nella top 15 ci sono anche Wilfred Singo e Karol Linetty, rispettivamente al 14^ e 15^ posto. Un Toro dunque cattivo, come piace a Ivan Juric, che piano piano sta riconquistando i propri tifosi, dopo due stagioni deludenti passate a lottare per non retrocedere in B.