Toro, il Gallo fa 5 su 5: in A meglio di lui solo Rizzitelli e Immobile

Da quando la vittoria vale tre punti meglio di Belotti hanno fatto solo Rizzitelli e Immobile: e guarda caso indossavano la maglia granata

Continua il Gallo Show. Il capitano del Torino non si ferma più: anche contro il Brescia è riuscito a dare continuità alle ultime prestazioni personali, guidando il suo Toro verso i 3 punti e più vicino alla salvezza. É suo il gol del vantaggio dei padroni di casa, che ha ribaltato il risultato e dato la forza necessaria a realizzare anche il 3-1. La sua prima rete di testa della stagione significa però molto di più: è infatti la quinta consecutiva e lo decreta come il terzo nella classifica, dietro a Rizzitelli e Immobile, autori invece di 6 gol consecutivi nell’era dei tre punti. Contro l‘Inter sarà l’occasione giusta per eguagliare il record e continuare a dare spettacolo.

Toro, la costanza di Rizzitelli nella stagione ’94-’95

Facendo qualche passo indietro, Rizzitelli è riuscito a segnare in 6 match consecutivi nella stagione 1994-1995, la sua prima tra le fila del Torino. Dopo due cambi in panchina, passando da Rampanti a Lido Vieri e poi a Nedo Sonetti, è con quest’ultimo che è arrivato l’exploit del giocatore originario della Puglia. Milan, Napoli, Bari, Cremonese, Fiorentina, Reggiana le sue vittime, con una doppietta contro la Viola, in una pesante sconfitta per 6-3. In generale i suoi sforzi si sono rivelati poco proficui, con il Toro che ha raccolto 3 sconfitte, 2 pareggi ed 1 vittoria nelle sei sfide interessate, chiudendo undicesimo.

Immobile e l’exploit che ha guidato il Toro all’Europa League

Diversa è invece la situazione di Immobile, nel suo anno d’oro in granata: la stagione 2013-2014. Aggiudicatosi il titolo di capocannoniere della Serie A, con 22 gol in attivo, ha espresso il proprio talento tra marzo ed aprile con l’ausiol del suo “gemello del gol” Alessio Cerci. Le sue 6 sfide consecutive, intervallate da un’assenza con il cagliari per una squalifica, hanno visto imbucare i portieri di Livorno (per 3 volte), Roma, Catania, Genoa, Lazio e Udinese. Le ultime due sono in comune con Belotti, che ha invece sorpreso anche gli estremi difensori di Cagliari, Juventus e Brescia.

Una stagione all’insegna della perfezione per Immobile, riuscito poi a portare i suoi in Europa League, senza disputarla dopo l’addio che lo ha legato al Borussia Dortmund. Il Gallo lotta invece ora per la salvezza, ma a livello personale potrebbe ancora togliersi delle soddisfazioni.

Andrea Belotti of Torino FC celebrates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.