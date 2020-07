Verdi-Belotti-Zaza, i tre attaccanti in gol in Torino-Brescia 19-20

Tre gol in rimonta contro il Brescia firmati Verdi, Belotti, Zaza: i tre attaccanti granata a segno per la prima volta nella stessa partita

Il Toro va sotto, risente del vantaggio delle Rondinelle e al fischio finale del primo tempo non solo il morale di Belotti e compagni è sotto i tacchetti ma la paura comincia a bussare alla porta della squadra granata. Il copione sembra già scritto: quante volte, in stagione, la squadra si è fatta tagliare letteralmente le gambe da un improvviso vantaggio avversario? Non questa volta, però. E d’altronde perdere contro il Brescia è fuori discussione. La retrocessione e fuori discussione. E così Longo negli spogliatoi deve aver toccato le corde giuste: cosa abbia detto ai suoi ragazzi non ci è dato saperlo, possiamo forse immaginarlo, ma quello che è certo è che ha fatto effetto. Soprattutto sul suo reparto avanzato: pronti via e nei secondi 45 minuti tutti e tre gli attaccanti in campo riescono a mettere il loro personale sigillo sul match.

Zaza, il risveglio dopo 7 mesi. Belotti non si ferma

Verdi-Belotti-Zaza. Per la prima volta in stagione, i tre granata riescono ad essere davvero decisivi e non singolarmente. Insieme, nella stessa partita, trovando giocate che al Toro non si vedevano da tempo e, soprattutto, centrando la rete. Una rete che a Simone Zaza, autore del gol che chiude definitivamente la partita, mancava da ben 7 mesi (dal 2-1 contro la Fiorentina lo scorso 8 dicembre) e che suona quasi come una personale rivincita dopo le tante critiche ricevute. La sua non è una partita perfetta: quel colpo di testa sbagliato a porta vuota è quasi un crimine ma è anche giusto riconoscergli che in fatto di grinta e determinazione non è secondo a nessuno.

Anche quando i palloni serviti dai compagni sono tutto fuorché precisi. Ci prova Zaza, ci prova e ci riprova e alla fine il gol arriva. Ed è una rete meritata, quella dell’attaccante che, questo sì, adesso dovrà trovare continuità per non tornare nell’oblio. E meritatissimo è anche il 5° sigillo consecutivo di Belotti nelle ultime 5 partite. Un gol con cui il Gallo sembra voler dire a tutti “visto? So ancora segnare”. Un centro che è davvero il punto di svolta del match perchè riporta il Toro avanti consentendogli di credere veramente nella possibilità di portare a casa i tre punti.

Andrea Belotti of Torino FC celebrates with his teammates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.

Verdi: “Abbiamo segnato tutti e tre”

Chi però ieri sera ha saputa davvero fare la differenza è stato Simone Verdi. Quel “mister 25 milioni” che fino a questo momento aveva deluso le aspettative di tutti. Di quelli che lo avevano fortemente voluto al Toro tanto da farlo diventare l’acquisto più pagato dell’era Cairo. Dei tifosi. E anche, in parte di Moreno Longo che, tuttavia, non ha mai mollato la presa convinto delle potenzialità del ragazzo. E anche questa volta i risultati gli danno ragione.

Già contro la Juventus era risultato uno dei migliori in campo e finalmente, contro il Brescia, è riuscito a dimostrare che quella prestazione non è arrivata per caso. Una conferma premiata anche da un gol meritato, cercato e voluto per tutto il match che può davvero segnare l’inizio di una nuova parentesi con la maglia granata. Ci crede Verdi: non è venuto in granata a svernare, vuole dimostrare di essere davvero pronto ad onorare la maglia che indossa e a dare il suo contributo alla squadra ripagando la fiducia di Longo e di tutto lo staff. E la festa dopo il gol di Zaza, in panchina insieme ad Asta lo dimostra: “Capitano, abbiamo segnato tutti e tre“. Poco importa se per la Lega il suo gol, in realtà, è un’autorete di Mateju: quel tiro è suo, quell’azione è sua. Senza di lui, forse, per il Toro sarebbe potuta andare diversamente.