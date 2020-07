“Il Toro la Leggenda, Cairo tu la vergogna”: lo striscione contro il presidente

Nei pressi dello Stadio Grande Torino, in Via Filadelfia, uno striscione contro il presidente Cairo che è anche un invito ai calciatori in vista di Toro-Brescia

Uno striscione è comparso in Via Filadelfia, a poche ore dalla sfida tra il Torino e il Brescia. Un invito ai giocatori (“Stasera bisogna vincere e convincere”) e un messaggio di contestazione al presidente Cairo. “Il Toro la leggenda, Cairo tu la vergogna”, si legge nello striscione di fronte allo stadio, in un punto in cui è ben visibile ai calciatori che arriveranno intorno alle 20 al Grande Torino. Non è il primo striscione contro il patron granata: nei mesi di messaggi come questo ne sono arrivati tanti, per ultimo c’è stato il flash mob di sabato scorso, prima del derby. Ad oggi la frattura con una parte del tifo resta profonda.

