Torino-Brescia: dove vederla in tv e streaming - Toro.it

Torino-Brescia sarà trasmessa in diretta tv su Sky e in streaming su Sky Go e su Now Tv: calcio d’inizio alle 21.30 al Grande Torino

Alle 21.45 la squadra di Longo torna in campo, reduce dalla sconfitta contro la Juventus nel derby dell’Allianz Stadium. Torino-Brescia sarà trasmessa in diretta tv e streaming da Sky. Sarà possibile seguire la sfida tra granata e rondinelle sul canale 253 di Sky, mentre il servizio streaming sarà attivo per chi utilizza Sky Go o Now Tv, che permetteranno di vedere la gara del Grande Torino. Le sfide dal campionato di Serie A sono trasmesse sia da Sky che da Dazn.

La Serie A su Sky e Dazn

Sette su dieci vanno in onda su Sky, le restanti tre sono invece quelle che secondo l’accordo 2018-2021 sono appannaggio di Dazn, il servizio streaming che ormai da due stagioni trasmette una parte delle gare della massima serie dopo essersele aggiudicate.