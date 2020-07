Attacco straripante, ma difesa ancora in difficoltà: Top e Flop di Torino-Brescia

Top e Flop di Torino-Brescia / La vittoria contro la Leonessa, ha visto l’attacco granata in forma. Male invece la difesa

Un altro match che sembrava potersi trasformare in una pietanza dal sapore insipido quello tra Torino e Brescia. I granata sono però riusciti a metterci un po’ di pepe dopo il primo vantaggio degli avversari, ribaltando il risultato e facendolo convogliare in un 3-1. Un approccio grintoso condito con un po’ di sfortuna non è stato sufficiente ad assicurare il vantaggio a Longo ed i suoi, che hanno dovuto ancora una volta tentare la scalta, riuscendoci. Tante le liete notizie emerse dal match, con l’attacco che è tornato a funzionare, avvicinando il Toro all’obbiettivo stagionale: la salvezza. La strada è ancora lunga ma i segnali a livello di gruppo sono positivi.

Torino-Brescia 3-1: i Top

L’approccio alla partita. Tra le note liete del match contro il Brescia, non può mancare di certo l’approccio positivo del Toro. Una partita da vincere a tutti i costi con il divieto di sbagliare, ed i granata hanno subito mostrato le loro intenzioni, rendendosi aggressivi. Nel giro di pochi minuti, ci sono infatti state le prime occasioni per Longo ed i suoi: dal gol in fuorigioco di Belotti alla traversa di Verdi, seguita poi da un altro tentativo sempre del numero 24 granata. L’entusiasmo, stroncato dal vantaggio della Leonessa, è tornato nel secondo tempo.

La vittoria in rimonta. Una delle partite più importanti in ottica salvezza, quella che avrebbe potuto cambiare definitivamente le sorti del Toro sia in positivo che in negativo. Il gol di Torregrossa ha destabilizzato Longo ed i suoi, influendo sulla prestazione generale, che è calata. Non perdersi d’animo è però uno degli imperativi che caratterizzano lo spirito Toro ed infatti, c’è stata al reazione che ha portato ad una vittoria in rimonta. É la prima dal rientro dopo il lockdown, che ha spesso visto i granata farsi sopraffare, regalando dopo un primo vantaggio, i 3 punti agli avversari.

L’attacco completo in gol. Il Torino è una delle squadre che più mandano a segno i giocatori degli altri reparti, togliendo Belotti. Contro i biancazzurri però, la grinta e la voglia di rivalsa hanno permesso a tutti e tre gli attaccanti di segnare. Se il Gallo è arrivato al quinto gol in cinque partite, Verdi ha invece potuto realizzare la sua seconda rete, assegnata poi a Mateju per deviazione. Anche Zaza ha contribuito alla vittoria, tornando in rete dopo 7 mesi e recuperando un po’ di quella fiducia necessaria a rendere al meglio.

Torino-Brescia 3-1: i Flop

Il vantaggio avversario iniziale. Tra gli elementi negativi emersi dalla sfida contro il Brescia, c’è il vantaggio iniziale della squadra ospite. Ancora una volta, un’avversaria è riuscita con due occasioni a beffare la difesa granata, portandosi avanti di un gol. Questa situazione sta diventando quasi abituale per il Toro, che difficilmente riesce a contrastare al meglio le intenzioni avversarie. Molti degli ultimi gol subiti inoltre sono arrivati nei primi minuti. C’è qualche meccanismo che non funziona e che va aggiustato.

Un’altra rete subita. Le difficoltà del Toro in difesa non sembrano diminuire. Se infatti lo scorso anno il club granata poteva vantare uno dei reparti difensivi migliori della Serie A, quest’anno sembrerebbe che in campo ci siano altri giocatori. I nomi sono gli stessi, ma le prestazioni decisamente no. I granata sono ormai a 57 reti subite, contro le 37 realizzate. Una media bassa e che esterna diverse lacune nella fase difensiva, spesso caratterizzata da imprecisioni ed ingenuità. Un’aggiustatina da questo punto di vista potrebbe fare bene al Toro.

Andrea Belotti of Torino FC celebrates with his teammates after scoring a goal during the Serie A football match between Torino FC and Brescia Calcio.