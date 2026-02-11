In occasione della 25a giornata di Serie A l’allenatore del Torino e quello del Bologna si affrontano per la 7a volta in carriera

Il prossima turno di campionato che vedrà il Torino ospitare il Bologna sarà anche il 7° confronto tra i due allenatori delle rispettive squadre: Marco Baroni da una parte e Vincenzo Italiano dall’altra. I due tecnici hanno avuto l’occasione di affrontarsi solo in unica competizione, quella della serie A, in cui si sono incontrati sulle panchine di varie squadre (Bologna e Fiorentina per Italiano e Lazio, Lecce e Verona per Baroni).

Bilancio che sorride a Italiano

Dai dati delle loro sfide si registra un numero maggiore di vittorie per l’attuale allenatore del Bologna che ha vinto per 3 volte, 2 delle quali quando era alla guida guida della Fiorentina e 1 con il Bologna. Baroni ha vinto 2 volte, prima alla guida del Verona e poi a quella della Lazio. Infine i due tecnici hanno portato a casa un punto a testa in due occasioni, una delle quali risale a Bologna-Torino del girone d’andata, partita terminata 0-0.

Baroni, 6 gol fatti e 9 subiti da Italiano e quel 5-0 fa ancora rumore

Il confronto tra i due tecnici vede ancora un volta il tecnico del Bologna avanti, questa volta per ciò che riguarda i gol fatti e subiti. Infatti le squadre allenate da Baroni hanno dimostrato di faticare nel ferire le formazioni di Italiano, alle quali sono stati inflitti appena 3 gol in 6 partite: fa eccezione il 3-0 con cui la Lazio superò all’Olimpico il Bologna nella gara d’andata dello scorso campionato.

Sono invece 9 i gol totali che le squadre di Italiano hanno in totale rifilato a quella di Baroni. Il risultato più eclatante negli scontri diretti tra i due allenatore è quella nella gara di ritorno tra Bologna e Lazio nello scorso campionato: se, come detto, all’andata furono i biancocelesti a imporsi per 3-0, al ritorno i rossoblù si imposero invece con un netto 5-0 al Dall’Ara.

Precedenti Baroni-Italiano

2022/2023 Lecce (Baroni)-Fiorentina (Italiano) 1-1

2022/2023 Fiorentina (Italiano)-Lecce (Baroni) 1-0

2023/2024 Fiorentina (Italiano)-Verona (Baroni) 1-0

2023/2024 Verona (Baroni)-Fiorentina (Italiano) 2-1

2024/2025 Lazio (Baroni)-Bologna (Italiano) 3-0

2024/2025 Bologna (Italiano)-Lazio (Baroni) 5-0

2025/2026 Bologna (Italiano)-Torino (Baroni) 0-0