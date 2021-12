Sono ora quattro i calciatori del Torino, più un componente dello staff, a essere risultati positivi al tampone

Altri due calciatori del Torino sono risultati positivi al tampone: con quelli di oggi sono ora in totale 4 i giocatori granata ad aver contratto il Covid, oltre a un membro dello staff. Anche i due giocatori risultati positivi ai tamponi effettuati quest’oggi sono regolarmente vaccinati e si trovano al momento in isolamento. Questo il comunicato della società: “Il Torino Football Club comunica che due calciatori, regolarmente vaccinati, sono risultati positivi al Covid-19 nello screening eseguito in data odierna. La Società ha immediatamente informato le Autorità sanitarie competenti e attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore”.