Il patron granata ieri aveva aperto alla possibilità di parlare col sindaco, il primo cittadino non se lo è fatto ripetere due volte

Nell’intervista di fine anno rilasciata ieri, Urbano Cairo aveva aperto alla possibilità di parlare col sindaco Lo Russo anche dell’Olimpico Grande Torino. E così 24 ore dopo il primo cittadino non ha perso tempo, ipotizzando un incontro già nel prossimo mese col presidente del club granata. “E’ un segnale importante e credo si possa immaginare di programmare un incontro già a gennaio. Si tratta di una questione complessa me le parole del presidente Cairo sono motivo di un cauto ottimismo per cercare di trovare una soluzione condivisa”, ha spiegato Lo Russo a La Stampa.