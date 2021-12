Cairo in una lunga intervista si è detto pronto a parlare con il sindaco della questione stadio, passi in avanti anche per il Robaldo

Nell’intervista che il presidente Urbano Cairo ha rilasciato al quotidiano La Stampa, il numero uno granata ha toccato anche due temi delicati ma estremamente importanti: lo stadio Olimpico Grande Torino e il Robaldo. A riguardo Cairo ha detto: “Per l’Olimpico Grande Torino sono pronto a parlarne con il nuovo sindaco. E poi c’è il Robaldo: stiamo bonificando la zona e presto diventerà il centro delle nostre giovanili”. Dunque il presidente del Toro è pronto a sedersi attorno ad un tavolo con il sindaco di Torino Stefano Lo Russo per parlare della questione stadio. Il nuovo sindaco del capoluogo piemontese già in campagna elettorale aveva speso delle parole sulla sua idea per il futuro degli impianti del Toro, dallo stadio al Filadelfia senza tralasciare il Robaldo. Su queste questioni Lo Russo aveva dichiarato: “Nel mio schema di città calcistica l’Olimpico deve essere lo stadio del Toro. L’idea è di fare diventare l’area attorno al Filadelfia la cittadella granata. È una prospettiva di consolidamento della presenza del club sul territorio, considerando anche il Robaldo”. Nei prossimi mesi sono attesi sviluppi su questo fronte.

Robaldo e stadio erano stati oggetto di contestazione

Nel 2021 che sta per terminare, le questioni legate allo stadio e soprattutto al Robaldo sono state spesso due moventi durante le contestazioni che un gruppo di tifosi ha portato avanti nei mesi scorsi. Non è un caso infatti che spesso durante le manifestazioni sia comparso uno striscione che recitava la scritta: “Se l’ottica fosse oro il Robaldo che tesoro”. Come non era stata casuale nemmeno la contestazione organizzata nell’aprile scorso proprio fuori a quello che dovrà diventare il così rinominato “Coverciano granata” ovvero il centro sportivo per le giovanili granata, dove comparvero le sagome dei 7 nani di Biancaneve con il volto di Cairo. Il presidente del Toro fu spesso accusato anche di non aver fatto niente per cercare di acquistare lo stadio. Con il nuovo sindaco le cose potrebbero cambiare. Infatti, da entrambe le parti sembra esserci la volontà di affrontare questi argomenti che non riguardano direttamente campo e risultati ma che sono fondamentali per la crescita del club e che potrebbero portare in maniera indiretta il Toro ad ottenere risultati molto soddisfacenti. Il 2022 dovrà portare passi in avanti e significativi su questo fronte.