I tifosi del Torino hanno fatto scattare la protesta al Robaldo: centro sportivo invaso da figure dei 7 nani con il volto di Cairo

Non le giovanili del Torino ma tifosi e 7 Nani hanno invaso ieri i campi Robaldo o, per meglio dire, il centro sportivo che da anni resta il “grande compiuto” in casa Toro. L’area che dal 2017 sarebbe dovuta diventare il centro delle attività del Settore Giovanile, infatti, è stata teatro di una singolare e originale protesta da parte dei sostenitori granata nei confronti del presidente Urbano Cairo. Ma cosa centrano i simpatici amici d Biancaneve ritratti nella fiaba dei Fratelli Grimm e resi celebri dalla Disney con il Torino e il Robaldo? Semplice, gli autori della contestazione nei confronti della società granata, l’ennesima di questo lungo e difficile anno, hanno letteralmente invaso l’area dei campi Robaldo con i cartonati dei simpatici Nanetti corredati con tanto di nome, ovviamente modificato a tema. Si va infatti da “Tirchiolo” e “Banfolo” a “Braccignolo” e “Pagliacciolo” passando per “Milanistolo“, “Frottolo” e “Plusvalenzolo“.

Robaldo, la protesta dei tifosi del Torino

Una protesta che non ha dovuto scardinare grosse barriere per poter essere realizzata. Entrare nel centro sportivo, o in quello che dovrebbe essere un centro sportivo, non è stato di certo complicato per gli ideatori dell’iniziativa che hanno potuto sfruttare le tante voragini aperte tra i ruderi della struttura e le barriere messe ” a protezione” dell’area. Passando tra sterpaglie, vetri, immondizia e chi più ne ha più ne metta, sfruttando il totale abbandono che ancora regna sovrano su quelli che, da anni ormai, sarebbero dovuti diventare i campi da allenamento dei giovani Torelli.

Ma la nuova versione granata dei Nani di Biancaneve non è l’unica cosa “apparsa” al Robaldo. All’esterno della struttura, infatti, è stato appeso uno striscione che chiarisce molto il pensiero dei tifosi: “Né sede né convitto: tutto in affitto“. Un chiaro riferimento al fatto le tante promesse, a partire dall’apertura del Filadelfia mai veramente ultimato per arrivare, appunto, alle condizioni del Robaldo (dove i lavori, dal lontano 2017, non sono ancora nemmeno iniziati), continuano a non essere mantenute da parte della società. Una protesta che, dopo le manifestazioni degli scorsi mesi, segna ancora un ulteriore punto di rottura tra la società e la tifoseria del Torino. E a 5 anni dall’annuncio dei lavori che avrebbero dovuto regalare al Toro e ai suoi ragazzi un centro all’avanguardia, ancora nessuno è riuscito a calcare quei campi da calcio. Nessuno, eccetto i 7 nani.