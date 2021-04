L’analisi del bilancio del Torino / Il club di Cairo ha un debito di 30 milioni verso quattro istituti bancari: ecco perché

Il Torino di Urbano Cairo ha chiuso in rosso il suo terzo bilancio consecutivo. Nel 2020, i granata hanno registrato perdite per 19 milioni di euro, che si aggiungono ai 26,2 milioni di rosso accumulati tra 2018 e 2019. Pesa, la crisi derivante dalla pandemia di Covid-19, che ha costretto alla chiusura degli stadi e al ridimensionamento degli introiti pubblicitari e di quelli provenienti dagli sponsor. Questo ha portato il club a chiedere un doppio finanziamento a quattro istituti bancari per un totale di 30 milioni di euro. E’ quanto emerge dalla consueta relazione annuale pubblicata dalla società il 20 aprile scorso.

Come e quando sono stati aperti i finanziamenti con le banche

Il ricorso a una fonte di finanziamento esterna è una novità, nella gestione Cairo, da sempre contraddistinta per la ricerca del completo autofinanziamento, grazie soprattutto alle plusvalenze e ai diritti tv. Ma già nella relazione per il 2019 veniva segnalato un principio di accordo con MPS Capital Service per un prestito da 15 milioni, che viene approfondito nei suoi dettagli in quella del 2020. Attualmente questi fondi, giunti con un finanziamento di tipo revolving, sono già stati interamente utilizzati.

Per questo, il 23 dicembre 2020, il club ha sottoscritto con UBI Banca, Banco BPM, Istituto per il Credito Sportivo e MPS Capital Service un accordo per un finanziamento di altri 15 milioni. I granata avranno possibilità di restituire il finanziamento in dodici rate da 1 milione e 250 mila euro l’una, in scadenza dal 31 dicembre 2022 e fino al 30 settembre 2025. In totale, dunque, sono 30 i milioni di debito verso le banche: la contrazione economica ha costretto Cairo ad uscire dal suo consueto modello di business.