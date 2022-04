Nel bilancio del 2021 sono riportati i costi degli ultimi acquisiti: per Zima i granata hanno sborsato 5,4 milioni di euro

Il Toro per il quarto anno di fila ha chiuso il bilancio in rosso. La perdita del club del presidente Urbano Cairo nel bilancio chiuso il 31 dicembre 2021 è di -37,8 milioni di euro. Una cifra molto importante, soprattutto se si tiene conto che nel 2020 la perdita era stata di -19 milioni. Ovviamente, molto peso hanno avuto i soldi che sono stati spesi per i rinforzi durante il calciomercato. Come viene riportato nel bilancio del 2021, il Toro nel gennaio di quell’anno spese 6,5 milioni per acquistare dal Real Betis Antonio Sanabria, giocatore che era stato fortemente voluto da Davide Nicola. Mentre per l’acquisto di David Zima, arrivato all’ombra della Mole come scommessa, il Toro ha sborsato 5,4 milioni. Invece per Magnus Warming, anche lui considerato giovane scommessa da far crescere, i granata hanno speso 0,9 milioni. Inoltre, c’è da sottolineare che sono stati sborsati 4,2 milioni da premi di rendimento maturati nel corso dell’esercizio.

Toro, ecco quanto sono costati i rinforzi dello scorso gennaio

Sono state riportate anche le cifre spese, successivamente alla chiusura dell’esercizio, durante la sessione di calciomercato invernale. Per Samuele Ricci in totale sono stati spesi 8,5 milioni, ovvero un corrispettivo di 1 milione più l’obbligo di riscatto fissato a 7,5 milioni. Per Mohamed Fares si è raggiunto un accordo con la Lazio per un prestito con il diritto di riscatto in favore del Toro, fissato a 5 milioni. Per Demba Seck il club granata ha versato nelle casse della Spal 3,5 milioni. Infine per Pietro Pellegri, arrivato in prestito dal Monaco, è fissato un diritto di riscatto in favore del Toro a 6 milioni, ma il Toro dopo la fine del campionato proverà a chiedere uno sconto al club francese per trattenere all’ombra della Mole il numero 64 granata, in modo che Pellegri possa riscattarsi definitivamente dopo una stagione complicata.