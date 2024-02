Il Torino di Juric torna ad aprire le porte del Filadelfia: segui la seduta di allenamento dei granata in diretta

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Lecce, il Toro torna ad allenarsi davanti ai suoi tifosi. Oggi, domenica 18 febbraio, è prevista infatti una sessione a porte aperte. Cancelli aperti dalle ore 14:45. La prossima gara è in programma giovedì: alle 20:45 c’è il recupero contro la Lazio. Di seguito la diretta dell’allenamento.

L’allenamento in diretta

Ore 16.17 Il primo gol della partitella è di Sanabria, che stagionando in coppia con Zapata con Ricci alle loro spalle

Ore 16.10 Iniziata una partitella a campo ridotto. In campo non si vede Ilic, oltre a Buongiorno e Rodriguez, che stanno proseguendo le proprie terapie

Ore 16.06 Tanti applausi per Milinkovic-Savic, Gemello e Popa che sono arrivata sul campo principale

Ore 16.00 Lazaro si allena regolarmente in gruppo, l’esterno austriaco era uscito non al meglio nella partita contro il Lecce.

Ore 15.50 Sul campo principale la squadra ha iniziato i primi esercizi con il pallone, dopo la prima fase di riscaldamento

Ore 15:45 I portieri lavorano sul campo secondario

Ore 15:40 Toro in campo! Ovazione per Ivan Juric. Grandi applausi in generale per tutti i giocatori. Zapata, ultimo ad entrare, applauditissimo.

Ore 15:30 Ancora attesa per l’ingresso in campo. Sugli spalti presenti circa 2000 tifosi.

Ore 15:00 I cancelli sono aperti da un quarto d’ora. I tifosi stanno prendendo posto in tribuna. A breve il Toro sarà in campo.