Ospite speciale questa mattina al Filadelfia: il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha fatto tappa a Torino nell’ambito del tour che lo sta portando a visitare i ritiri e i centri sportivi dei club di Serie A. Accompagnato dal suo vice Luigi Riccio e dal segretario organizzativo del Club Italia, Mauro Vladovich, il ct azzurro è stato accolto dal responsabile dell’area tecnica granata Davide Vagnati e dai dirigenti granata.

Gattuso ha seguito da bordo campo la sessione di allenamento odierna, osservando da vicino i meccanismi e il lavoro del gruppo guidato da Marco Baroni. Successivamente, si è intrattenuto a pranzo proprio con l’allenatore granata, occasione utile per un confronto diretto sul progetto tecnico e sui giocatori più interessanti. Non sono mancati momenti di interazione anche con la squadra: il ct ha salutato e parlato con diversi calciatori.