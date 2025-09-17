Il centrocampista lituano paga il cambio di sistema: con la difesa a tre e soli due mediani la concorrenza aumenta

La partita contro la Roma segna una piccola ma significativa accezione negativa per Gvidas Gineitis. Per la prima volta in questo campionato, infatti, il centrocampista lituano Ã¨ rimasto per tutti i 90 minuti in panchina, senza riuscire a ritagliarsi neppure uno spezzone di gara. Una scelta che non sorprende del tutto, ma che pesa, soprattutto perchÃ© arrivata in un momento in cui il giocatore era tornato carico dagli impegni con la nazionale, pronto a mettere sul campo entusiasmo ed energie fresche.

Il ballottaggio tra Gineitis e Anjorin

A complicare i piani di Gineitis Ã¨ stato soprattutto il nuovo sistema adottato da Marco Baroni. Il Torino, infatti, ha scelto di disporsi con la difesa a tre e soltanto due centrocampisti centrali. Una soluzione tattica che ha portato inevitabilmente a tagliare qualche spazio in mediana, lasciando fuori chi, come il lituano, era abituato ad avere un ruolo piÃ¹ stabile in un centrocampo a tre. Al fianco di Kristjan Asllani, titolare praticamente intoccabile, ora la concorrenza Ã¨ fortissima: il posto se lo giocano lui e Tino Anjorin, nuovo innesto granata su cui il club ha deciso di puntare.

Il nuovo Toro complica i suoi piani

Per il centrocampista si tratta quindi di una sfida ulteriore: non solo dovrÃ sfruttare al massimo ogni occasione che Baroni gli concederÃ , ma dovrÃ anche adattarsi a un contesto tattico diverso, dove meno spazi e piÃ¹ concorrenza rischiano di ridurne il minutaggio. Il tecnico granata potrebbe continuare a proporre la stessa impostazione in piÃ¹ partite, motivo per cui il lituano sarÃ chiamato a dimostrare di poter alzare ancora di piÃ¹ il livello. Il campionato Ã¨ ancora lungo e le chance non mancheranno, ma ora piÃ¹ che mai Gineitis dovrÃ farsi trovare pronto.