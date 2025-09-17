Il 19 settembre avrà inizio la quarta edizione del torneo riservato alle categorie Under 11 di diverse squadre europee

Sta per iniziare la quarta edizione del Torneo Internazionale di Settimo Torinese, in programma da venerdì 19 a domenica 21 settembre.

Il torneo è riservato alla categoria Under 11 e vedrà la partecipazione di diverse squadre italiane e straniere. Tra queste, il Torino, insieme ad Ajax, Sporting Lisbona, Nottingham Forest, Lazio, Juventus, Milan, West Ham United, Honved Budapest e OGC Nice. La competizione si svolgerà nell’arco di tre giornate e coinvolgerà giovani calciatori provenienti da vari paesi europei.