Il Torino è la squadra di Serie A che vanta il maggior numero di nazionalità diverse all’interno della propria rosa
Con il termine del calciomercato, le squadre di Serie A hanno ultimato le proprie rose in vista delle prime giornate di campionato.
A seguito degli ultimi acquisti, è uscita una speciale classifica in cui sono state messe a confronto le venti squadre del campionato italiano in base a quale club vanta il maggior numero di stranieri all’interno della propria rosa. Il Torino si aggiudica il primo posto di questa competizione con 27 stranieri, con un totale di 24 nazionalità diverse.
Diverse nazionalità in ogni ruolo
Il Torino nei 4 reparti della squadra vanta una grande moltitudine di varietà nazionali, all’interno dei quali non sono presenti neanche due giocatori che provengono dallo stesso paese, a eccezione dei francesi Dembélé e Nkounkou. Oltre agli Italiani che ricorrono in ogni reparto, i granata possono contare su giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Simeone, Zapata, Maripan e Israel sono i 4 sud americani della squadra, provenienti rispettivamente dall’Argentina, dalla Colombia, dal Cile e dall’Uruguay. Aboukhlal, Tameze, Masina e Coco sono invece i giocatori provenienti dal continente africano, più precisamente dal Marocco, dal Camerun e dalla Guinea equatoriale.
I giocatori europei
Oltre ai giocatori degli altri continenti, il Torino vanta una grande presenza di europei in squadra. Sono ben 21 i calciatori con origini europee all’interno della rosa di Baroni. Oltre agli italiani, il Torino vanta un ampio ventaglio di nazionalità: passando dai nordici Pedersen e Njie, originari della Norvegia e della Svezia, ai giocatori provenienti dalla Scozia e dall’Inghilterra, per poi passare dal Belgio con Ngonge, e arrivare alla Lituania e alla Moldavia con Gineitis e Perciun. A chiudere l’elenco dei nazionali ci sono anche il rumeno Popa, gli albanesi Ismajli e Asllani, l’austriaco Lazaro, il serbo Ilic, il croato Vlasic e il turco Ilkhan.
La classifica delle squadre
Ecco la classifica delle squadre con più stranieri in rosa:
- Torino 27
- Lecce 26
- Como 26
- Verona 25
- Udinese 24
- Lazio 21
- Parma 21
- Pisa 21
- Genoa 20
- Roma 19
- Juventus 18
- Milan 17
- Sassuolo 17
- Inter 17
- Bologna 16
- Napoli 16
- Atalanta 15
- Fiorentina 14
- Cremonese 13
- Cagliari 9
