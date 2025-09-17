Il Torino è la squadra di Serie A che vanta il maggior numero di nazionalità diverse all’interno della propria rosa

Con il termine del calciomercato, le squadre di Serie A hanno ultimato le proprie rose in vista delle prime giornate di campionato.

A seguito degli ultimi acquisti, è uscita una speciale classifica in cui sono state messe a confronto le venti squadre del campionato italiano in base a quale club vanta il maggior numero di stranieri all’interno della propria rosa. Il Torino si aggiudica il primo posto di questa competizione con 27 stranieri, con un totale di 24 nazionalità diverse.

Diverse nazionalità in ogni ruolo

Il Torino nei 4 reparti della squadra vanta una grande moltitudine di varietà nazionali, all’interno dei quali non sono presenti neanche due giocatori che provengono dallo stesso paese, a eccezione dei francesi Dembélé e Nkounkou. Oltre agli Italiani che ricorrono in ogni reparto, i granata possono contare su giocatori provenienti da ogni parte del mondo. Simeone, Zapata, Maripan e Israel sono i 4 sud americani della squadra, provenienti rispettivamente dall’Argentina, dalla Colombia, dal Cile e dall’Uruguay. Aboukhlal, Tameze, Masina e Coco sono invece i giocatori provenienti dal continente africano, più precisamente dal Marocco, dal Camerun e dalla Guinea equatoriale.

I giocatori europei

Oltre ai giocatori degli altri continenti, il Torino vanta una grande presenza di europei in squadra. Sono ben 21 i calciatori con origini europee all’interno della rosa di Baroni. Oltre agli italiani, il Torino vanta un ampio ventaglio di nazionalità: passando dai nordici Pedersen e Njie, originari della Norvegia e della Svezia, ai giocatori provenienti dalla Scozia e dall’Inghilterra, per poi passare dal Belgio con Ngonge, e arrivare alla Lituania e alla Moldavia con Gineitis e Perciun. A chiudere l’elenco dei nazionali ci sono anche il rumeno Popa, gli albanesi Ismajli e Asllani, l’austriaco Lazaro, il serbo Ilic, il croato Vlasic e il turco Ilkhan.

La classifica delle squadre

Ecco la classifica delle squadre con più stranieri in rosa:

Torino 27

27 Lecce 26

26 Como 26

26 Verona 25

25 Udinese 24

24 Lazio 21

21 Parma 21

21 Pisa 21

21 Genoa 20

20 Roma 19

19 Juventus 18

18 Milan 17

17 Sassuolo 17

17 Inter 17

17 Bologna 16

16 Napoli 16

16 Atalanta 15

15 Fiorentina 14

14 Cremonese 13

13 Cagliari 9