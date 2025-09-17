L’ex tecnico granata se dovesse firmare con un nuovo club potrebbe far risparmiare la cifra del suo ingaggio alla dirigenza granata

Paolo Vanoli è uno degli allenatori che è rimasto nel cuore dei tifosi granata, e fino a fine stagione, il tecnico resterà sotto contratto con il Torino.

Dopo l’esperienza sulla panchina del Venezia, il tecnico ha avuto la possibilità di fare un passo avanti nella sua carriera arrivando alla guida del Torino. Tuttavia, l’esperienza di Vanoli alla guida dei granata non è durata quanto sperato, e nonostante l’esonero arrivato al termine del campionato, l’ex allenatore del Torino ha deciso di rimanere fermo, senza andare in cerca di una nuova squadra da allenare.

La possibile rescissione del contratto

Tuttavia, nonostante il periodo di inattività, Vanoli continua a rimanere un tecnico molto apprezzato, sia in Italia che all’estero, e secondo le ultime notizie, l’allenatore italiano avrebbe attirato su di se l’interesse del Panathinaikos. Se Vanoli dovesse poi rivelarsi interessato al nuovo club, non è da escludere che l’ex granata possa diventare il nuovo allenatore della squadra greca. Se così fosse, il Torino risparmierebbe circa un milione dal suo ingaggio, dal momento che se il passaggio a una nuova squadra dovesse concretizzarsi, il tecnico dovrà rescindere il proprio contratto con il Torino per poi essere nuovamente a disposizione sul mercato.

Il nuovo capitolo in Grecia

La dirigenza del Panathinaikos a seguito dei recenti risultati ha deciso di esonerare il tecnico Rui Vitoria. La decisione è stata presa al termine dell’ultima sconfitta arrivata al 94′ contro il Kifisia, dal momento che non aver conquistato nessun punto nella 3a giornata di campionato ha impedito alla squadra greca di allontanarsi dalle ultime posizioni della classifica. Per questo la dirigenza sembra essere ora interessata a Paolo Vanoli, che nel campionato greco avrà la possibilità di tornare alla guida di una squadra, e l’opportunità di competere in Europa League.