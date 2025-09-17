A seguito degli scontri avvenuti il 30 agosto, ai bergamaschi non sarà consentito assistere alle prossime trasferte della squadra

I tifosi dell’Atalanta dopo la trasferta di Parma si sono resi protagonisti di uno spiacevole episodio, che ha portato alla decisione di impedire ai tifosi lombardi di assistere al prossimo incontro all’Olimpico Grande Torino. Nella serata del 30 agosto, quanto stavano rientrando in città dopo la seconda giornata di campionato, i tifosi della “Dea” si sono scontrati nell’area di sosta Somaglia con i tifosi del Como, anche loro di rientro dalla trasferta della propria squadra.

Le trasferte vietate ai bergamaschi

Gli scontri che si sono riversati anche in strada e hanno suscitato lo spavento di diverse persone, e per questo motivo il comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive ha deciso di vietare le prossime trasferte ai tifosi dell’Atalanta. I bergamaschi non potranno assistere alle prossime uscite della propria squadra, e oltre alla partita contro il Torino, i tifosi della “Dea” non potranno partecipare alle sfide contro Juventus e Cremonese.