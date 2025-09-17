Toro.it

Con il nuovo modulo Vlasic torna a giocare nelle zone centrali del campo: è lì che il croato può esprimersi al massimo

La partita vinta contro la Roma ha lasciato a Baroni parecchie indicazioni da portarsi dietro in vista delle prossime uscite, a partire dalla sfida interna contro l’Atalanta. Su tutte ovviamente il nuovo modulo proposto, un 3-4-2-1 molto efficace quando c’è da affrontare squadre con la difesa a 3, che cambia di fatto molte cose a livello di uomini e non solo. Sono diversi i calciatori a poter giovare di questo cambio di sistema, tra cui Vlasic. Il croato può tornare a frequentare le zone centrali del campo, quelle che gli stanno più a cuore, avendo così maggiori possibilità di incidere.

Vlasic, cambia tutto

Partito da unico trequartista nel 4-2-3-1 originariamente proposto da Baroni, Vlasic si è presto dovuto allargare sulla fascia nel momento in cui – dopo la partita di Coppa Italia contro il Modena – l’allenatore aveva deciso di passare a un 4-3-3 più equilibrato. In quel caso, pur di non lasciarlo in panchina, il tecnico granata gli ha ricamato un ruolo inedito, quello di fantasista con i piedi sulla linea laterale capace di accentrarsi per cercare il tiro; una posizione nuova per il numero 10, che non ha mai dato dimostrazione di sentirsi a proprio agio lì.

Ora dunque, con il passaggio al 3-4-2-1, l’ex West Ham può tornare a giocare alle spalle della punta, in più con un altro trequartista (Ngonge o Aboukhlal) al proprio fianco. In questo modo può tornare a rendere al meglio, ma ora deve dimostrarlo. Baroni ha bisogno di fatti, che siano gol o assist. Ora che il croato è tornato “al centro del villaggio” deve necessariamente tornare a incidere come tre stagioni fa: il campo non fa sconti a nessuno, e anche lui in caso di rendimento scarso potrebbe perdere il posto.

3 Commenti
andrepinga
andrepinga
58 secondi fa

sull’esterno non rende, puo’ giocare dietro una o due punte

Berggreen
Berggreen
13 minuti fa

Buone doti tecniche,ma discontinuo, molto meglio lui che altri, comunque.

Fandango
Fandango
18 minuti fa

Giocatore che purtroppo non sarà mai continuo. Comunque buono.

