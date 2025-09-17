Con il nuovo modulo Vlasic torna a giocare nelle zone centrali del campo: è lì che il croato può esprimersi al massimo

La partita vinta contro la Roma ha lasciato a Baroni parecchie indicazioni da portarsi dietro in vista delle prossime uscite, a partire dalla sfida interna contro l’Atalanta. Su tutte ovviamente il nuovo modulo proposto, un 3-4-2-1 molto efficace quando c’è da affrontare squadre con la difesa a 3, che cambia di fatto molte cose a livello di uomini e non solo. Sono diversi i calciatori a poter giovare di questo cambio di sistema, tra cui Vlasic. Il croato può tornare a frequentare le zone centrali del campo, quelle che gli stanno più a cuore, avendo così maggiori possibilità di incidere.

Vlasic, cambia tutto

Partito da unico trequartista nel 4-2-3-1 originariamente proposto da Baroni, Vlasic si è presto dovuto allargare sulla fascia nel momento in cui – dopo la partita di Coppa Italia contro il Modena – l’allenatore aveva deciso di passare a un 4-3-3 più equilibrato. In quel caso, pur di non lasciarlo in panchina, il tecnico granata gli ha ricamato un ruolo inedito, quello di fantasista con i piedi sulla linea laterale capace di accentrarsi per cercare il tiro; una posizione nuova per il numero 10, che non ha mai dato dimostrazione di sentirsi a proprio agio lì.



Ora dunque, con il passaggio al 3-4-2-1, l’ex West Ham può tornare a giocare alle spalle della punta, in più con un altro trequartista (Ngonge o Aboukhlal) al proprio fianco. In questo modo può tornare a rendere al meglio, ma ora deve dimostrarlo. Baroni ha bisogno di fatti, che siano gol o assist. Ora che il croato è tornato “al centro del villaggio” deve necessariamente tornare a incidere come tre stagioni fa: il campo non fa sconti a nessuno, e anche lui in caso di rendimento scarso potrebbe perdere il posto.